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Зеленский назвал направление на фронте, где ситуация ежедневно самая тяжелая

9 июня 2024 21:21
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Владимир Зеленский рассказал о самом горячем направлении на фронте по состоянию на 9 июня
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Покровское направление в Донецкой области остается самым горячим на фронте. Там украинские военные каждый день отбивают десятки атак российских оккупантов.

Об этом в воскресенье, 9 июня, во время традиционного видеообращения заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, на Покровском направлении неизменно тяжелее всего, если сравнивать ситуацию на  других участках фронта.

"Наибольшее давление оккупанта. Ежедневно — наибольшее количество боев. Лишь за вчера — более 40 атак, сегодня, к настоящему времени, уже больше 20. Каждый наш воин, кто именно там уничтожает врага, каждый наш солдат и командир, которые делают все, чтобы удержать наши позиции, помочь воинам на позициях рядом — всем вам особая благодарность", — сказал Зеленский в видеообращении.

Также президент заверил украинцев, что власть делает все возможное, чтобы у нашей армии было больше оружия, больше техники, больше современных систем.

"Был уже сегодня доклад Главкома Сырского, еще будет доклад руководителя ГУР Буданова — мы готовим наши новые шаги. Украина обязательно защитит себя. Слава Украине!" — подчеркнул глава государства.

Также в воскресенье, 9 июня, Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал кадры последствий российских атак в Херсонской области.

Ранее глава украинского государства сообщил, что России не удалось провести Харьковскую операцию.

Владимир Зеленский
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война
ситуация на фронте
президент

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