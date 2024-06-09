Владимир Зеленский рассказал о самом горячем направлении на фронте по состоянию на 9 июня

Зеленский назвал направление на фронте, где ситуация ежедневно самая тяжелая
Покровское направление в Донецкой области остается самым горячим на фронте. Там украинские военные каждый день отбивают десятки атак российских оккупантов.
Об этом в воскресенье, 9 июня, во время традиционного видеообращения заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
Украинские защитники делают все, чтобы сдержать врага
По словам главы государства, на Покровском направлении неизменно тяжелее всего, если сравнивать ситуацию на других участках фронта.
"Наибольшее давление оккупанта. Ежедневно — наибольшее количество боев. Лишь за вчера — более 40 атак, сегодня, к настоящему времени, уже больше 20. Каждый наш воин, кто именно там уничтожает врага, каждый наш солдат и командир, которые делают все, чтобы удержать наши позиции, помочь воинам на позициях рядом — всем вам особая благодарность", — сказал Зеленский в видеообращении.
Также президент заверил украинцев, что власть делает все возможное, чтобы у нашей армии было больше оружия, больше техники, больше современных систем.
"Был уже сегодня доклад Главкома Сырского, еще будет доклад руководителя ГУР Буданова — мы готовим наши новые шаги. Украина обязательно защитит себя. Слава Украине!" — подчеркнул глава государства.
Также в воскресенье, 9 июня, Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал кадры последствий российских атак в Херсонской области.
Ранее глава украинского государства сообщил, что России не удалось провести Харьковскую операцию.
Читайте Новини.LIVE!