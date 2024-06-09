Владимир Зеленский рассказал о самом горячем направлении на фронте по состоянию на 9 июня

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Покровское направление в Донецкой области остается самым горячим на фронте. Там украинские военные каждый день отбивают десятки атак российских оккупантов.

Об этом в воскресенье, 9 июня, во время традиционного видеообращения заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, на Покровском направлении неизменно тяжелее всего, если сравнивать ситуацию на других участках фронта.

"Наибольшее давление оккупанта. Ежедневно — наибольшее количество боев. Лишь за вчера — более 40 атак, сегодня, к настоящему времени, уже больше 20. Каждый наш воин, кто именно там уничтожает врага, каждый наш солдат и командир, которые делают все, чтобы удержать наши позиции, помочь воинам на позициях рядом — всем вам особая благодарность", — сказал Зеленский в видеообращении.

Также президент заверил украинцев, что власть делает все возможное, чтобы у нашей армии было больше оружия, больше техники, больше современных систем.

"Был уже сегодня доклад Главкома Сырского, еще будет доклад руководителя ГУР Буданова — мы готовим наши новые шаги. Украина обязательно защитит себя. Слава Украине!" — подчеркнул глава государства.

Также в воскресенье, 9 июня, Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал кадры последствий российских атак в Херсонской области.

Ранее глава украинского государства сообщил, что России не удалось провести Харьковскую операцию.