Зеленський особисто поспілкувався з бійцями на Донеччині, як боронять Україну

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський приїхав з візитом в Донецьку область на передові позиції наших захисників. Він привітав їх з Днем Сил спеціальних операцій.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

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Подяка військовим

"Українські ССО вже не дали окупувати нашу державу, знищити Україну та все, що в нас є: нашу ідентичність, наше життя. Дякую за те, що й через 520 днів дуже складної повномасштабної війни за нашу свободу та життя всіх нас, наших дітей, сьогодення й майбутнє нашої держави ви залишаєтеся такими ж міцними", — зазначив Зеленський.

Також Президенту доповідав командувач ССО, бригадний генерал Віктор Хоренко про роботу військових.

Нагородження воїнів

Раніше Зеленський нагородив українських спецпризначенців, які захищають Україну на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, Зеленський показав відео, де українські спецпризначенці виконують бойові завдання. Відповідний відеоролик створила глобальна ініціатива з підтримки України United24 з нагоди Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ.