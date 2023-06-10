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Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВСУ

10 июня 2023 16:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В субботу, 10 июня, Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинская армия начала долгожданное контрнаступление. Однако глава государства скрыл, на какой стадии продолжаются наступательные операции.

Об этом Владимир Зеленский сказал на брифинге с премьером Канада Джастином Трюдо в Киеве.

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Президент заявил, что контрнаступательные и оборонные действия уже происходят в Украине, однако на какой стадии и как успешно они проходят, Зеленский рассказывать не стал.

Также глава государства призвал доверять военным и командующим оперативных направлений, ведь они профессионально выполняют свою работу.

"Россия чувствует, что ей недолго осталось", — сказал Президент.

Именно так он отреагировал на вчерашнее заявление Путина, в котором тот подтвердил начало украинского наступления.

Напомним, буквально несколько дней назад Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к большому контрнаступлению, чтобы отбить оккупированные территории. Власти верят, что это изменит динамику войны.

8 июня в своем ежедневном отчете британская разведка сообщила, что на многих участках фронта российско-украинской войны продолжаются тяжелые бои. В большинстве случаев инициатива перешла от российских оккупантов к Силам обороны Украины.

Также 8 июня западные СМИ заявили, что Украина начала долгожданное контрнаступление. Украинские войска ужесточили свои атаки на линии фронта на юго-востоке страны.

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