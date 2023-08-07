Зеленский поделился новыми фотографиями украинцев, противостоящих агрессору

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Продолжается 530-й день полномасштабной войны. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно победит и поделился фотографиями защитников на фронте.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Президент Украины Владимир Зеленский поделился кадрами российско-украинской войны. На фотографиях изображены воины ВСУ, ежедневно приближающие победу.

"Украина в этой войне победит. Мир в этой войне победит. Правда в этой войне победит", — говорится в сообщении Президента.

К тому же Президент отметил, как важно всем вместе работать ради победы в войне.

"Главное, чтобы мы все в Украине и все в мире, кто ценит нормальную жизнь, работали на сто процентов, без остановки, ради победы", — отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский рассказал, сколько ракет использовала РФ против Украины за последнюю неделю.

Также в День Воздушных сил Зеленский подписал ракету и попробовал себя в качестве пилота.

В то же время, министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала о Формуле мира Президент Владимира Зеленского.