Зеленский поделился новыми фотографиями украинцев, противостоящих агрессору
Продолжается 530-й день полномасштабной войны. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно победит и поделился фотографиями защитников на фронте.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Почему Зеленский убежден в победе Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поделился кадрами российско-украинской войны. На фотографиях изображены воины ВСУ, ежедневно приближающие победу.
"Украина в этой войне победит. Мир в этой войне победит. Правда в этой войне победит", — говорится в сообщении Президента.
К тому же Президент отметил, как важно всем вместе работать ради победы в войне.
"Главное, чтобы мы все в Украине и все в мире, кто ценит нормальную жизнь, работали на сто процентов, без остановки, ради победы", — отметил Зеленский.
Напомним, Зеленский рассказал, сколько ракет использовала РФ против Украины за последнюю неделю.
Также в День Воздушных сил Зеленский подписал ракету и попробовал себя в качестве пилота.
В то же время, министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала о Формуле мира Президент Владимира Зеленского.