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Зеленський поділився новими фотографіями українців, які протистоять агресору

7 серпня 2023 12:07
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Валерія Пержун
редактор
Зеленський поділився новими фотографіями українців, які протистоять агресору
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Триває 530-й день повномасштабної війни. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обов'язково переможе та поділився фотографіями захисників на фронті. 

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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Чому Зеленський переконаний у перемозі України

Президент України Володимир Зеленський поділився новими кадрами російсько-української війни. На фотографіях зображені воїни ЗСУ, які щодня наближають перемогу.

"Україна в цій війні переможе. Світ у цій війні переможе. Правда в цій війні переможе", — йдеться у дописі Президента.

До того ж Президент наголосив на тому, як важливо усім разом працювати задля перемоги у війні.

"Головне, щоб ми всі в Україні та всі у світі, хто цінує нормальне життя, працювали на сто відсотків, без жодної зупинки, заради перемоги", — зазначив Зеленський. 

Нагадаємо, Зеленський розповів, скільки ракет використала РФ проти України за останній тиждень.

Також у День Повітряних сил Зеленський підписав ракету та спробував себе у ролі пілота.

Водночас міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про Формулу миру Президент Володимира Зеленського.

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