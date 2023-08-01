Зеленский поименно отметил украинских воинов с направлений фронта на Донбассе и юге

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поименно отметил военных с направлений на Донбассе и юге. По его словам, история каждого из воинов — это настоящий героизм.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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Глава государства назвал военных с направлений на Донбассе и юге Украины, которые отличились своей храбростью и отвагой:

Солдат Андрей Калкутин, 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада. Солдат Павел Карасев, 28-я отдельная механизированная бригада. Солдат Виктор Константюк, 30-я отдельная механизированная бригада. Солдат Роман Сидорчук, 33-я отдельная механизированная бригада.

Старший солдат Андрей Гора, 5-я отдельная штурмовая бригада. Старший солдат Дмитрий Гуменюк, 214-й отдельный специальный батальон. Старший солдат Николай Заручевский, 55-я отдельная артиллерийская бригада. Старший солдат Ярослав Илькив, 24-я отдельная механизированная бригада.

Младший сержант Тарас Вознюк, 3-я отдельная штурмовая бригада. Младший сержант Сергей Савчук, 36-я отдельная бригада морпехов. Младшие сержанты Николай Пайцан и Михаил Щербан, сержант Игорь Аполитов — все трое из состава 65-й отдельной механизированной бригады. Младший сержант Руслан Кривалец, 110-я отдельная механизированная бригада.

Сержант Сергей Дацкив, 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада. Сержант Александр Пшеничук, 47-я отдельная механизированная бригада. Старший сержант Андрей Самогальский, 22-я отдельная механизированная бригада.

Лейтенант Игорь Литвин, 57-я отдельная мотопехотная бригада. Майор Ярослав Волянский, 44-я отдельная артиллерийская бригада.

"Я благодарю вас, ребята, за уничтоженных врагов и за спасенных вами собратьев! Я горжусь вашими результатами! Вы — гордость Украины", — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре заявил, что международное сообщество должно осознавать возможные последствия действий Владимира Путина. В то же время он уточнил, что Украина стоит на первом месте террористического пути кровавого диктатора.

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