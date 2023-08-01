Зеленський поіменно відзначив українських воїнів із напрямків фронту на Донбасі та півдні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський поіменно відзначив військових із напрямків на Донбасі та півдні. За його словами, історія кожного з воїнів — це справжній героїзм.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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Глава держави назвав військових із напрямків на Донбасі та півдні України, які відзначились своєю хоробрістю та відвагою:

Солдат Андрій Калкутін, 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада. Солдат Павло Карасьов, 28-ма окрема механізована бригада. Солдат Віктор Константюк, 30-та окрема механізована бригада. Солдат Роман Сидорчук, 33-тя окрема механізована бригада.

Старший солдат Андрій Гора, 5-та окрема штурмова бригада. Старший солдат Дмитро Гуменюк, 214-й окремий спеціальний батальйон. Старший солдат Микола Заручевський, 55-та окрема артилерійська бригада. Старший солдат Ярослав Ільків, 24-а окрема механізована бригада.

Молодший сержант Тарас Вознюк, 3-тя окрема штурмова бригада. Молодший сержант Сергій Савчук, 36-а окрема бригада морпіхів. Молодші сержанти Микола Пайцан і Михайло Щербан, сержант Ігор Аполітов — усі троє зі складу 65-ї окремої механізованої бригади. Молодший сержант Руслан Кривалець, 110-та окрема механізована бригада.

Сержант Сергій Дацків, 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада. Сержант Олександр Пшеничук, 47-ма окрема механізована бригада. Старший сержант Андрій Самогальський, 22-га окрема механізована бригада.

Лейтенант Ігор Литвин, 57-ма окрема мотопіхотна бригада. Майор Ярослав Волянський, 44-та окрема артилерійська бригада.

"Я дякую вам, хлопці, за знищених ворогів та за врятованих вами побратимів! Я пишаюся вашими результатами! Ви – гордість України", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у розмові заявив, що міжнародна спільнота має усвідомлювати можливі наслідки дій Володимира Путіна. Водночас він уточнив, що Україна стоїть на першому місці терористичного шляху кривавого диктатора.

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