Зеленский показал работу украинских военных на фронте
Сегодня, 16 июня, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал кадры работы наших военных. Он показал, как мужественные воины продолжают защищать наше государство.
Новые фото он опубликовал в своем телеграмм-канале.
"Всегда помните, что мы все в Украине обязаны своей жизнью тем, кто встал на защиту жизни нашего народа и независимости. Уважение наших воинов, уважение родных наших воинов, уважение к женам и мужчинам всех тех, кто стал на защиту государства — это безусловно. Благодарность этим людям — это безусловно. Украина умеет быть благодарной, и это следует показывать каждый день", — подчеркнул он.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что успех контрнаступления украинских защитников значительно повлияет на ситуацию на фронте. В частности, это для России будет равносильно поражению в войне.
Добавим, что ранее Зеленский поблагодарил всех воинов, которые сейчас защищают нашу страну и продвигают вперед украинские позиции. Он отметил военных 80-й отдельной бригады ДШВ, которые продвигаются на Бахмутском направлении.