Зеленский показал работу украинских военных на фронте

Украинский военный. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Сегодня, 16 июня, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал кадры работы наших военных. Он показал, как мужественные воины продолжают защищать наше государство.

Новые фото он опубликовал в своем телеграмм-канале.

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"Всегда помните, что мы все в Украине обязаны своей жизнью тем, кто встал на защиту жизни нашего народа и независимости. Уважение наших воинов, уважение родных наших воинов, уважение к женам и мужчинам всех тех, кто стал на защиту государства — это безусловно. Благодарность этим людям — это безусловно. Украина умеет быть благодарной, и это следует показывать каждый день", — подчеркнул он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что успех контрнаступления украинских защитников значительно повлияет на ситуацию на фронте. В частности, это для России будет равносильно поражению в войне.

Добавим, что ранее Зеленский поблагодарил всех воинов, которые сейчас защищают нашу страну и продвигают вперед украинские позиции. Он отметил военных 80-й отдельной бригады ДШВ, которые продвигаются на Бахмутском направлении.