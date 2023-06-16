Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский показал работу украинских военных на фронте arrow

Зеленский показал работу украинских военных на фронте

16 июня 2023 13:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский показал работу украинских военных на фронте
Украинский военный. Фото: Telegram/Владимир Зеленский
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 16 июня, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал кадры работы наших военных. Он показал, как мужественные воины продолжают защищать наше государство.

Новые фото он опубликовал в своем телеграмм-канале.

Читайте также:

 

"Всегда помните, что мы все в Украине обязаны своей жизнью тем, кто встал на защиту жизни нашего народа и независимости. Уважение наших воинов, уважение родных наших воинов, уважение к женам и мужчинам всех тех, кто стал на защиту государства — это безусловно. Благодарность этим людям — это безусловно. Украина умеет быть благодарной, и это следует показывать каждый день", — подчеркнул он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что успех контрнаступления украинских защитников значительно повлияет на ситуацию на фронте. В частности, это для России будет равносильно поражению в войне.

Добавим, что ранее Зеленский поблагодарил всех воинов, которые сейчас защищают нашу страну и продвигают вперед украинские позиции. Он отметил военных 80-й отдельной бригады ДШВ, которые продвигаются на Бахмутском направлении.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

09:10 Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас