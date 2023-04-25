Зеленский показал, что приходится переживать украинцам во время войны
Президент Украины Владимир Зеленский показал, что приходится переживать людям во время войны, начатой Российской Федерацией. Он опубликовал несколько фотографий из разных населенных пунктов страны.
Зеленский опубликовал фото в своем Telegram-канале.
Украинцы во время войны
"Никто в мире не имеет права стоять выше, чем человеческая жизнь. Никто в мире не имеет права разрушать мир", — подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что никто в мире не должен быть "ровнее", чем международное право.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти уже начали подготовку энергетической системы страны к предстоящей зиме. В рамках специального координационного совещания, проведенного в Житомирской области, были обсуждены вопросы обновления области и всей энергосистемы Украины.
Также мы писали, что Владимир Зеленский, прокомментировав удар российских захватчиков по Купянску, заявил, что об этом и других преступлениях нельзя забывать ни на секунду. В результате обстрела погиб по меньшей мере один человек.
Добавим, 23 апреля Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении обратился к украинцам. Он напомнил, что победа должна быть общей и просит уважать то, что в других уголках Украины тихо, а не так, как на передовой.