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Зеленский показал, что приходится переживать украинцам во время войны

25 апреля 2023 13:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский показал, что приходится переживать украинцам во время войны
Украинцы рядом со зданием, которое уничтожили оккупанты. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский показал, что приходится переживать людям во время войны, начатой Российской Федерацией. Он опубликовал несколько фотографий из разных населенных пунктов страны.

Зеленский опубликовал фото в своем Telegram-канале.

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Украинцы во время войны

"Никто в мире не имеет права стоять выше, чем человеческая жизнь. Никто в мире не имеет права разрушать мир", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что никто в мире не должен быть "ровнее", чем международное право.

Украинцы во время войны
Военные в больнице. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Украинцы во время войны
Спасатели во время пожара. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Украинцы во время войны
Последствия российского обстрела. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Украинцы во время войны
Последствия российского обстрела. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Украинцы во время войны
Последствия российского обстрела. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Украинцы во время войны
Последствия российского обстрела. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Украинцы во время войны
Последствия российского обстрела. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Украинцы во время войны
Заминированное поле в Украине. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Украинцы во время войны
Последствия российского обстрела. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти уже начали подготовку энергетической системы страны к предстоящей зиме. В рамках специального координационного совещания, проведенного в Житомирской области, были обсуждены вопросы обновления области и всей энергосистемы Украины.

Также мы писали, что Владимир Зеленский, прокомментировав удар российских захватчиков по Купянску, заявил, что об этом и других преступлениях нельзя забывать ни на секунду. В результате обстрела погиб по меньшей мере один человек.

Добавим, 23 апреля Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении обратился к украинцам. Он напомнил, что победа должна быть общей и просит уважать то, что в других уголках Украины тихо, а не так, как на передовой.

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