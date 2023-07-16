Зеленский показал шеврон, который ему вручила бригада "Запорожская Сечь"

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский

Президент Украины встретился с артиллерийской бригадой "Запорожская Сечь". В рамках встречи, бойцы группы подарили украинскому лидеру шеврон.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.

Читайте также:

Новый шеврон для Зеленского

Глава государства поблагодарил героев за подарок и особенно за мужество и мощность. При этом он уточнил, что Украина сохранит свою независимость, потому что в стране есть сильные воины.

"55-я отдельная артиллерийская бригада "Запорожская Сечь". В прошлом месяце он имел возможность лично пообщаться и поддержать наших бойцов. Они совершенно героические. Крепкие, сильные, уверены в своих действиях. Мы сохраним независимость Украины, потому что у нас есть такие воины, потому что у нас есть четкое понимание, ради чего мы боремся", — сказал Зеленский.

Шеврон от бригады "Запорожская Сечь". Фото: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский получил шеврон. Фото: Владимир Зеленский

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, что 25 июня, Президент Украины Владимир Зеленский начал специальную серию публикаций в своих соцсетях, где можно было бы больше узнать о шевронах, которые ему дарят наши защитники. По его словам, "каждый шеврон — это человек, который поставил свою жизнь стеной против зла".

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский получил подарки от Военно-морских сил ВСУ — морпехи подарили украинскому гаранту свои шевроны. Об одном из таких военных Президент рассказал в соцсетях.