Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский показал шеврон, который ему вручила бригада "Запорожская Сечь" arrow

Зеленский показал шеврон, который ему вручила бригада "Запорожская Сечь"

16 июля 2023 12:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский показал шеврон, который ему вручила бригада "Запорожская Сечь"
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины встретился с артиллерийской бригадой "Запорожская Сечь". В рамках встречи, бойцы группы подарили украинскому лидеру шеврон.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.

Читайте также:

Новый шеврон для Зеленского

Глава государства поблагодарил героев за подарок и особенно за мужество и мощность. При этом он уточнил, что Украина сохранит свою независимость, потому что в стране есть сильные воины.

"55-я отдельная артиллерийская бригада "Запорожская Сечь". В прошлом месяце он имел возможность лично пообщаться и поддержать наших бойцов. Они совершенно героические. Крепкие, сильные, уверены в своих действиях. Мы сохраним независимость Украины, потому что у нас есть такие воины, потому что у нас есть четкое понимание, ради чего мы боремся", — сказал Зеленский.

Шеврон
Шеврон от бригады "Запорожская Сечь". Фото: Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский получил шеврон. Фото: Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, что 25 июня, Президент Украины Владимир Зеленский начал специальную серию публикаций в своих соцсетях, где можно было бы больше узнать о шевронах, которые ему дарят наши защитники. По его словам, "каждый шеврон — это человек, который поставил свою жизнь стеной против зла".

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский получил подарки от Военно-морских сил ВСУ — морпехи подарили украинскому гаранту свои шевроны. Об одном из таких военных Президент рассказал в соцсетях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Спикер ГУР: "Бунт Пригожина не подавлен. В Кремле все очень серьезно"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз