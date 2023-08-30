Зеленский показал уникальные кадры украинских военных на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украинцы мужественно и несокрушимо борются с ворвавшимися на нашу землю российскими террористами. И стойкость наших воинов решает все.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский и показал фото смелых защитников на фронте.

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"Сейчас, как и каждый день из этих 553, устойчивость наших воинов решает все. Наша стойкость. Не какие-то попытки и планы России. А храбрость и решительность наших бойцов. Крепость и единство нашего народа — всех, кто работает ради нашей победы, и всех, кто поддерживает наших героев и украинское государство", — сказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что сохранить все элементы нашей стойкости — это гарантировать победу.

Напомним, победа будет только наша. В этом убежден Президент Украины. По его словам, освобождение украинских земель от российских захватчиков нужно всему миру, поскольку наша страна борется за общие ценности.

Также мы писали, Зеленский подробно рассказал, какое оружие производит Украина. По его словам, Украина сейчас производит столько техники и оружия, сколько не производила до начала полномасштабного вторжения. И среди этого оружия есть такое, которое у страны не было.