Зеленський показав унікальні кадри українських військових на фронті

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Українці мужньо та незламно борються з російськими терористами, які вдерлися на нашу землю. І стійкість наших воїнів вирішує все.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський та показав фото сміливих захисників на фронті.

Читайте також:

Українські військові на фронті

"Зараз, як і кожного дня з цих 553, стійкість наших воїнів вирішує все. Наша стійкість. Не якісь там намагання й плани Росії. А хоробрість і рішучість наших бійців. Міцність і єдність нашого народу – усіх, хто працює заради нашої перемоги, і всіх, хто підтримує наших героїв і Українську державу", — сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що зберегти всі елементи нашої стійкості – це гарантувати перемогу.

Нагадаємо, перемога буде тільки наша. У цьому переконаний Президент України. За його словами, звільнення українських земель від російських загарбників потрібні всьому світу, оскільки наша країна бореться за спільні цінності.

Також ми писали, Зеленський докладно розповів, яку зброю виготовляє Україна. За його словами, Україна наразі виготовляє стільки техніки та зброї, скільки не виготовляла до початку повномасштабного вторгнення. І серед цієї зброї є така, яку країна не мала.