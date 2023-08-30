Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський показав унікальні кадри українських військових на фронті arrow

Зеленський показав унікальні кадри українських військових на фронті

30 серпня 2023 13:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський показав унікальні кадри українських військових на фронті
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українці мужньо та незламно борються з російськими терористами, які вдерлися на нашу землю. І стійкість наших воїнів вирішує все.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський та показав фото сміливих захисників на фронті.

Читайте також:

Українські військові на фронті

"Зараз, як і кожного дня з цих 553, стійкість наших воїнів вирішує все. Наша стійкість. Не якісь там намагання й плани Росії. А хоробрість і рішучість наших бійців. Міцність і єдність нашого народу – усіх, хто працює заради нашої перемоги, і всіх, хто підтримує наших героїв і Українську державу", — сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що зберегти всі елементи нашої стійкості – це гарантувати перемогу.

Нагадаємо, перемога буде тільки наша. У цьому переконаний Президент України. За його словами, звільнення українських земель від російських загарбників потрібні всьому світу, оскільки наша країна бореться за спільні цінності.

Також ми писали, Зеленський докладно розповів, яку зброю виготовляє Україна. За його словами, Україна наразі виготовляє стільки техніки та зброї, скільки не виготовляла до початку повномасштабного вторгнення. І серед цієї зброї є така, яку країна не мала.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Уламки на кладовищі та займання будинків: як постраждала Київщина від атаки РФ

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз