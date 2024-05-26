Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский сообщил, какие решения могут сделать невозможным распространение войны arrow

Зеленский сообщил, какие решения могут сделать невозможным распространение войны

26 мая 2024 16:30
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Зеленский сообщил, какие решения могут сделать невозможным распространение войны
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Зеленский заявил, что российская агрессия будет распространяться, если ее не остановить. А для этого Украине необходима своевременная и достаточная поддержка от партнеров.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram в воскресенье, 26 мая.

Читайте также:

Помощь и поддержка партнеров исключит возможность распространения войны

Президент Украины заявил, что такие захватнические режимы как российский стремительно наращивают свои аппетиты к агрессии. Агрессия распространяется до тех пор, пока ее не остановит. Поэтому Украина нуждается в помощи от партнеров.

"Своевременная и достаточная поддержка от партнеров. Стойкая, неизменная поддержка наших воинов. Больше современных систем ПВО, в частности "петриотов", и возможность уничтожать российских террористов так, чтобы они не могли приближаться к нашим границам, — решения, которые помогут защищать жизнь и сделать невозможным распространение войны", — отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил о том, что в настоящее время оккупанты готовят новое наступление. Недалеко от Харькова уже дислоцируется новая группировка вражеских войск.

Также Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам в преддверии Саммита мира. Он сделал обращение из разрушенного Россией Харькова. Глава государства сообщил, что более 80 государств уже подтвердили участие в Глобальном саммите мира.

Владимир Зеленский
Офис президента
военная помощь
война в Украине
війна

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра

19 мая 2024

17:07 Лунин станет игроком известного клуба — Реал не сможет удержать украинца