Зеленский сообщил, какие решения могут сделать невозможным распространение войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина

Зеленский заявил, что российская агрессия будет распространяться, если ее не остановить. А для этого Украине необходима своевременная и достаточная поддержка от партнеров.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram в воскресенье, 26 мая.

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Президент Украины заявил, что такие захватнические режимы как российский стремительно наращивают свои аппетиты к агрессии. Агрессия распространяется до тех пор, пока ее не остановит. Поэтому Украина нуждается в помощи от партнеров.

"Своевременная и достаточная поддержка от партнеров. Стойкая, неизменная поддержка наших воинов. Больше современных систем ПВО, в частности "петриотов", и возможность уничтожать российских террористов так, чтобы они не могли приближаться к нашим границам, — решения, которые помогут защищать жизнь и сделать невозможным распространение войны", — отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил о том, что в настоящее время оккупанты готовят новое наступление. Недалеко от Харькова уже дислоцируется новая группировка вражеских войск.

Также Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам в преддверии Саммита мира. Он сделал обращение из разрушенного Россией Харькова. Глава государства сообщил, что более 80 государств уже подтвердили участие в Глобальном саммите мира.