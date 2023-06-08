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Зеленский прибыл в Херсон и посетил затопленный район города

8 июня 2023 12:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Зеленский прибыл в Херсон и посетил затопленный район города
Совещание в Херсоне с участием Президента. Фото: скриншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область. Президент провел совещание по ликвидации последствий подтопления региона и посетил переправу, где проходит эвакуация населения подтопленного района Херсона.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Владимира Зеленского.

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Зеленский в Херсонской области

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Херсонскую область.

Он провел координационное совещание, посвященное ликвидации последствий катастрофы, вызванной российским подрывом Каховской ГЭС.

На совещании были обсуждены перспективы восстановления экологической системы пострадавшего региона и оперативная обстановка в прифронтовом регионе.

Переправа в Херсоне

После совещания Владимир Зеленский посетил один из херсонских районов, подтопленный водами бывшего Каховского водохранилища.

В частности, глава государства воочию увидел переправу, через которую осуществляется эвакуация жителей затопленных домов.

"Наша задача – максимально защитить жизнь и помочь людям. Спасибо спасателям и волонтерам! Спасибо всем, кто вовлечен в эту работу!" — подчеркнул Президент.

Напомним, что, по информации аналитиков Института изучения войны, взорвав Каховскую ГЭС, россияне уничтожили собственные укрепления. Кроме того, вода из Каховского водохранилища заставила российские войска отойти на восток.

Подрыв Каховской гидроэлектростанции, отметили аналитики Института, существенно изменяет географию и рельеф прифронтовой зоны на юге Херсонской области.

По словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, наводнение, которое началось после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, затопило около 600 квадратных километров Херсонской области. Две трети затопленной территории — это оккупированное россиянами левобережье.

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