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Зеленский поздравил работников и работниц ОПК с их профессиональным днем

13 апреля 2024 15:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский поздравил работников и работниц ОПК с их профессиональным днем
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников и работниц оборонно-промышленного комплекса с профессиональным днем. Он добавил, что сейчас в нашем государстве работают 500 соответствующих предприятий.

Об этом Зеленский заявил в субботу, 13 апреля.

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Зеленский поздравил работников ОПК

"Сегодня профессиональный день всех, кто организует, проектирует и строит украинскую силу, — День работников и работниц оборонно-промышленного комплекса Украины", — заявил президент.

Он отметил, что в настоящее время в Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса. В их работе задействовано около 300 тысяч человек.

"И все это действительно одна из главных основ нашей независимости. События войны это доказывают", — подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что с помощью морских дронов, созданных работниками ОПК, украинские воины очищают Черное море от российского террористического воздействия. Он подчеркнул, что благодаря украинским разработкам путинская система чувствует, что агрессия действительно имеет свою цену.

Также Зеленский вспомнил, украинские "стугны", украинская броня, украинские FPV-дроны уже не являются чем-то необычным.

"Горжусь всеми нашими людьми и предприятиями, которые делают привычной также и современную украинскую артиллерию — необходимы современные калибры, необходимы пушки. Спасибо всем, кто работает ради этого!" — подчеркнул Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский не поддержал общую амнистию для дезертиров из Вооруженных сил Украины. В то же время глава государства заявил, что не видит в редких случаях дезертирства ничего криминального.

Также Зеленский продолжает находиться с рабочим визитом в Черновцах. В ходе визита глава государства посетил раненых военнослужащих и вручил им государственные награды.

Владимир Зеленский
война
оружие
украинцы
Украина

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