Зеленський привітав працівників і працівниць ОПК з їхнім професійним днем

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський привітав працівників та працівниць оборонно-промислового комплексу з професійним днем. Він додав, що зараз в нашій державі працюють 500 відповідних підприємств.

Про це Зеленський заявив у суботу, 13 квітня.

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"Сьогодні професійний день усіх, хто організовує, проектує та будує українську силу, — День працівників та працівниць оборонно-промислового комплексу України", — заявив президент.

Він зазначив, що зараз в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу. До їхньої роботи залучено майже 300 тисяч людей.

"І все це дійсно одна з головних основ нашої незалежності. Події війни це доводять", — наголосив глава держави.

Зеленський додав, що за допомогою морських дронів, створених працівниками ОПК, українські воїни очищують Чорне море від російського терористичного впливу. Він наголосив, що завдяки українським розробкам путінська система відчуває, що агресія дійсно має свою ціну.

Також Зеленський згадав, українські "стугни", українська броня, українські FPV-дрони вже не є чимось незвичним.

"Пишаюся всіма нашими людьми та підприємствами, які роблять звичною також і сучасну українську артилерію — необхідні сучасні калібри, необхідні гармати. Дякую всім, хто працює заради цього!", — наголосив Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський не підтримав спільну амністію для дезертирів зі Збройних сил України. Водночас глава держави заявив, що не бачить в окремих випадках дезертирства нічого кримінального.

Також Зеленський продовжує перебувати з робочим візитом у Чернівцях. Під час візиту глава держави відвідав поранених військовослужбовців та вручив їм державні нагороди.