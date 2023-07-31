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Зеленский об атаке на Кривой Рог: Россия запустила ракеты из Крыма

31 июля 2023 21:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Обстрел Кривого Рога и Херсона: вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

По состоянию на 19:00 31 июля в Кривом Роге была завершена спасательная операция в результате попадания российской ракеты по жилому дому. Российские террористы выпустили ракеты из Крыма.

Об этом говорится в вечернем обращении Владимира Зеленского .

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Обстрел Кривого Рога и Херсона

По словам президента, оккупанты выпустили по городу две ракеты типа "Искандер", которые были запущены из Крыма. Одна из них попала в жилой дом. В результате атаки на сегодня известно о шести погибших, среди них — ребенок.

"Девочка, ее звали Дарья. Ей было всего десять лет. Вместе с ней погибла ее мама. Ее звали Наталья. Обычная семья в обычном городе, чья жизнь была уничтожена российскими убийцами. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких", — говорит Зеленский.

Кроме того, сегодня россияне обстреляли город Херсон из артиллерии.

"Погиб работник полиции. Мои соболезнования. Ранены девять человек, среди них ребенок и четыре волонтера общественного объединения "Город силы", — говорит Зеленский о последствиях обстрела.

"Нужно преодолеть зло"

"Несмотря на любой российский террор, несмотря на любые попытки России шантажировать мир, общей нашей силы — всех в мире, кто ценит жизнь, — достаточно, чтобы преодолеть зло. Мы можем не только нанести поражение государству-террористу, но и обеспечить победу справедливости, когда все, кто виноват в терроре, будут нести ответственность. Но для этого нужно ежедневно, еженедельно, ежемесячно увеличивать наше сотрудничество и увеличивать давление на агрессора", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 31 июля, российские террористы с самого утра обстреливали Херсон. Известно о 4 погибших и 17 раненых в результате российской террористической атаки.

Добавим, что 31 июля российские оккупанты обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области. Вражеские ракеты попали в многоэтажку и учебное заведение.

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