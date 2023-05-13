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Зеленский о контрнаступлении: мир увидит, а Россия — точно почувствует

13 мая 2023 20:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский о контрнаступлении: мир увидит, а Россия — точно почувствует
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Janis Laizans
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что совсем скоро будут осуществлены первые важные шаги украинского контрнаступления. По его словам, РФ точно это ощутит.

Об этом Владимир Зеленский сказал представителям итальянских СМИ.

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"Мы очень серьезно готовимся и очень серьезные шаги будут обязательно. Я знаю, что мы все очень мотивированы. Не только те, кто знает замысел, но и весь народ", — заявил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что Российская Федерация точно ощутит начало контрнаступления ВСУ. Зеленский также отметил журналистам, что не может сказать, когда это произойдет.

"Это самый актуальный вопрос, но я не могу вам на него ответить. Но вы точно увидите, а Россия — точно почувствует... Мы верим в победу и верим, что первые важные шаги будут в скором времени", — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ требуется больше времени для начала долгожданного контрнаступления против российских войск, поскольку военные ожидают доставки обещанной помощи.

Также мы писали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал западные страны не думать о предстоящем контрнаступлении Украины как о последнем в этой войне. В случае необходимости Украина будет готовиться к следующим операциям, чтобы освободить свои территории.

Добавим, продолжаются 444 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашей страны. Самые ожесточенные бои сейчас ведутся на Донбассе. В то же время ВСУ ведут наступательные операции в городе Бахмут.

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