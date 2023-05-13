Що зараз відбувається у Бахмуті: зведення Генштабу

Українські військовослужбовці у районі Бахмута. Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

Триває 444 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Найзапекліші бої наразі ведуться на Донеччині. Водночас ЗСУ ведуть наступальні операції у місті Бахмут.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Читайте також:

Атаки ворога

Як розповіли у генштабі, цієї доби, вночі, російська федерація завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. За уточненою інформацією 18 із 22 дронів було знищено нашими захисниками.

Загалом протягом цієї доби противник завдав ракетного удару ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі міста Миколаєва, внаслідок чого є поранені серед цивільних громадян, пошкоджено багатоповерховий будинок та інша цивільна інфраструктура.

Крім того, ворог завдав 66 авіаційних ударів та здійснив близько 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали і населені пункти. Зокрема, внаслідок обстрілу Костянтинівки Донецької області, є двоє загиблих та 11 поранених цивільних осіб. Серед них є діти. Зруйновано приватний будинок, пошкоджено 4 багатоповерхівки та інша цивільна інфраструктура.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору", — наголошують у Генштабі.

Відповідь Сил оборони

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу. Також нашими захисниками збито два ворожих розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Найгарячіші напрямки фронту

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

"Загалом, протягом доби відбулось близько 40 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі також повідомили, що на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка, Бахмут та Біла Гора.

"Поряд із веденням позиційної оборони наші захисники ведуть і активні дії, зокрема, наступальні", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару по району населеного пункту Авдіївка.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

Нагадаємо, Збройні сили України просунулися вглиб на Бахмутському напрямку. Натомість військові РФ невпинно втрачають позиції.

Також ми писали, що Сили оборони України відбили у російських окупантів територію на південь від села Іванівське на Бахмутському напрямку. Росіяни зазнали значних втрат і відступили.

Додамо, завдяки аеророзвідці 127-ї бригади ТрО у Бахмуті була знищена штурмова група ворога. Для цього вистачило усього двох точних ударів української артилерії.

Російське військове керівництво панікує через події у Бахмуті. Це пов’язано із майбутнім контрнаступом Збройних сил України. Аналітики ISW підкреслили, що українські сили, імовірно, таки прорвали частину російської оборони в районі Бахмута.