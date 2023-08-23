Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Контрнаступление ВСУ происходит очень сложно. Однако в этом вопросе важно, что Силы обороны Украины постоянно и постепенно продвигаются вперед.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве.

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По словам главы государства, наступление украинских военных существенно усложняет плотно заминированную территорию.

"Если вы не против, не все публично буду говорить. За несколькими направлениями мы идем вперед, нам очень сложно. Плотное минирование, тысячи мин. Самое главное — тенденция. Тенденция, которую докладывают мне военные каждый день, такова: мы идем постоянно и постоянно двигаемся вперед . Да, понемногу, однако направление правильное», — сказал Зеленский.

Напомним, Силы обороны Украины постепенно продвигаются на всех участках фронта, освобождая территории от захватчиков. В частности, на юге. На днях они имели успех вблизи Новопрокоповки на Мелитопольском направлении.

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