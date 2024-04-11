Зеленский прокомментировал ночную атаку РФ и призвал партнеров предоставить Украине ПВО
Президент Владимир Зеленский, комментируя ночную атаку российских оккупантов, заявил, что РФ целенаправленно била по объектам критической инфраструктуры. Он также отметил необходимость в системах противовоздушной обороны и призвал партнеров передать Украине необходимые установки.
Такое заявление сделал глава государства на своей странице в Telegram.
Заявление Зеленского о ночной атаке РФ
"Более 40 ракет и еще около 40 ударных дронов. Часть ракет и "шахедов" удалось сбить. К сожалению, только часть. Российские террористы снова целили именно по объектам критической инфраструктуры", — написал Зеленский, комментируя ночную атаку оккупантов.
Он подчеркнул, что Украина критически нуждается в дополнительных системах ПВО.
"Каждый из наших соседей в Европе, каждый из других партнеров видит, насколько критична потребность Украины в ПВО. Нужна ПВО и другая оборонная поддержка, а не закрывание глаз и долгие дискуссии", — сказал Зеленский.
Напомним, в результате массированной атаки самая сложная ситуация фиксируется в Харьковской области. Там более 200 тыс. абонентов остались без электроснабжения.
Кроме того, враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными дронами. Бойцы противовоздушной обороны сбили семь "шахедов", но в результате падения обломков есть разрушения.
Также взрывы раздавались во Львовской, Киевской и Запорожской областях.
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