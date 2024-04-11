Зеленский прокомментировал ночную атаку РФ и призвал партнеров предоставить Украине ПВО

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский, комментируя ночную атаку российских оккупантов, заявил, что РФ целенаправленно била по объектам критической инфраструктуры. Он также отметил необходимость в системах противовоздушной обороны и призвал партнеров передать Украине необходимые установки.

Такое заявление сделал глава государства на своей странице в Telegram.

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"Более 40 ракет и еще около 40 ударных дронов. Часть ракет и "шахедов" удалось сбить. К сожалению, только часть. Российские террористы снова целили именно по объектам критической инфраструктуры", — написал Зеленский, комментируя ночную атаку оккупантов.

Он подчеркнул, что Украина критически нуждается в дополнительных системах ПВО.

"Каждый из наших соседей в Европе, каждый из других партнеров видит, насколько критична потребность Украины в ПВО. Нужна ПВО и другая оборонная поддержка, а не закрывание глаз и долгие дискуссии", — сказал Зеленский.

Спасатель ликвидирует последствия атаки. Фото: ГСЧС

Напомним, в результате массированной атаки самая сложная ситуация фиксируется в Харьковской области. Там более 200 тыс. абонентов остались без электроснабжения.

Кроме того, враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными дронами. Бойцы противовоздушной обороны сбили семь "шахедов", но в результате падения обломков есть разрушения.

Также взрывы раздавались во Львовской, Киевской и Запорожской областях.