Зеленський прокоментував нічну атаку РФ та закликав партнерів надати Україні ППО

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський, коментуючи нічну атаку російських окупантів, заявив, що РФ цілеспрямовано била по об’єктах критичної інфраструктури. Він також наголосив на потребі у системах протиповітряної оборони та закликав партнерів передати Україні необхідні установки.

Таку заяву зробив глава держави на своїй сторінці в Telegram.

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Заява Зеленського про нічну атаку РФ

"Понад 40 ракет та ще близько 40 ударних дронів. Частину ракет і "шахедів" вдалося збити. На жаль, лише частину. Російські терористи знову цілили саме по об’єктах критичної інфраструктури", — написав Зеленський, коментуючи нічну атаку окупантів.

Він наголосив, що Україна критично потребує додаткових систем ППО.

"Кожен із наших сусідів у Європі, кожен з інших партнерів бачить, наскільки критичною є потреба України в ППО. Потрібна ППО та інша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії", — сказав Зеленський.

Рятувальник ліквідовує наслідки атаки. Фото: ДСНС

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки найскладніша ситуація фіксується в Харківській області. Там понад 200 тис. абонентів залишилися без електропостачання.

Крім того, ворог вчергове атакував Одеську область ударними дронами. Бійці протиповітряної оборони збили сім "шахедів", але внаслідок падіння уламків є руйнування.

Також вибухи лунали у Львівській, Київській та Запорізькій областях.