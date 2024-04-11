Зеленський прокоментував нічну атаку РФ та закликав партнерів надати Україні ППО
Президент Володимир Зеленський, коментуючи нічну атаку російських окупантів, заявив, що РФ цілеспрямовано била по об’єктах критичної інфраструктури. Він також наголосив на потребі у системах протиповітряної оборони та закликав партнерів передати Україні необхідні установки.
Таку заяву зробив глава держави на своїй сторінці в Telegram.
Заява Зеленського про нічну атаку РФ
"Понад 40 ракет та ще близько 40 ударних дронів. Частину ракет і "шахедів" вдалося збити. На жаль, лише частину. Російські терористи знову цілили саме по об’єктах критичної інфраструктури", — написав Зеленський, коментуючи нічну атаку окупантів.
Він наголосив, що Україна критично потребує додаткових систем ППО.
"Кожен із наших сусідів у Європі, кожен з інших партнерів бачить, наскільки критичною є потреба України в ППО. Потрібна ППО та інша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії", — сказав Зеленський.
Нагадаємо, внаслідок масованої атаки найскладніша ситуація фіксується в Харківській області. Там понад 200 тис. абонентів залишилися без електропостачання.
Крім того, ворог вчергове атакував Одеську область ударними дронами. Бійці протиповітряної оборони збили сім "шахедів", але внаслідок падіння уламків є руйнування.
Також вибухи лунали у Львівській, Київській та Запорізькій областях.
Читайте Новини.LIVE!