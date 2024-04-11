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Зеленський прокоментував нічну атаку РФ та закликав партнерів надати Україні ППО

11 квітня 2024 08:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський прокоментував нічну атаку РФ та закликав партнерів надати Україні ППО
Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент Володимир Зеленський, коментуючи нічну атаку російських окупантів, заявив, що РФ цілеспрямовано била по об’єктах критичної інфраструктури. Він також наголосив на потребі у системах протиповітряної оборони та закликав партнерів передати Україні необхідні установки. 

Таку заяву зробив глава держави на своїй сторінці в Telegram.

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"Понад 40 ракет та ще близько 40 ударних дронів. Частину ракет і "шахедів" вдалося збити. На жаль, лише частину. Російські терористи знову цілили саме по об’єктах критичної інфраструктури", — написав Зеленський, коментуючи нічну атаку окупантів. 

Він наголосив, що Україна критично потребує додаткових систем ППО. 

"Кожен із наших сусідів у Європі, кожен з інших партнерів бачить, наскільки критичною є потреба України в ППО. Потрібна ППО та інша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії", — сказав Зеленський. 

Нічна атака РФ
Рятувальник ліквідовує наслідки атаки. Фото: ДСНС

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки найскладніша ситуація фіксується в Харківській області. Там понад 200 тис. абонентів залишилися без електропостачання. 

Крім того, ворог вчергове атакував Одеську область ударними дронами. Бійці протиповітряної оборони збили сім "шахедів", але внаслідок падіння уламків є руйнування.

Також вибухи лунали у ЛьвівськійКиївській та Запорізькій областях.

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