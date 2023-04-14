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Зеленський прокоментував обстріл багатоповерхівки у Слов'янську

14 квітня 2023 19:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський прокоментував обстріл багатоповерхівки у Слов'янську
Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: Донецька ОВА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський не стримав емоцій через жахливий удар військ РФ по Слов'янську, який окупанти завдали ввечері 14 квітня. Жорстокість ворога неможливо ігнорувати.

Відповідне звернення Володимир Зеленський опублікував у своєму Telegram.

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"Слов'янськ. Окупанти жорстоко обстріляли місто. Влучили по житлових будинках. На жаль, є поранені та загиблі.  Держава-зло вкотре демонструє свою сутність. Просто серед дня вбиваючи людей. Руйнуючи, знищуючи все живе", — написав Президент. 

Він також наголосив, що за кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність. Жодного сліду Росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога непокараним також не залишимо.

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 квітня, російські окупаційні війська завдали удару по житловому будинку у Слов'янську. Місцеві жителі чули щонайменше 11 вибухів.

За словами керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, російські терористи влучили у три п‘ятиповерхових будинки. Один будинок частково зруйнований. У двох — сталося загоряння квартир. Також пошкоджені будинки довкола. 

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