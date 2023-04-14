Зеленський прокоментував обстріл багатоповерхівки у Слов'янську
Президент України Володимир Зеленський не стримав емоцій через жахливий удар військ РФ по Слов'янську, який окупанти завдали ввечері 14 квітня. Жорстокість ворога неможливо ігнорувати.
Відповідне звернення Володимир Зеленський опублікував у своєму Telegram.
Реакція Зеленського на обстріл багатоповерхівки у Слов'янську
"Слов'янськ. Окупанти жорстоко обстріляли місто. Влучили по житлових будинках. На жаль, є поранені та загиблі. Держава-зло вкотре демонструє свою сутність. Просто серед дня вбиваючи людей. Руйнуючи, знищуючи все живе", — написав Президент.
Він також наголосив, що за кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність. Жодного сліду Росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога непокараним також не залишимо.
Нагадаємо, у п'ятницю, 14 квітня, російські окупаційні війська завдали удару по житловому будинку у Слов'янську. Місцеві жителі чули щонайменше 11 вибухів.
За словами керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, російські терористи влучили у три п‘ятиповерхових будинки. Один будинок частково зруйнований. У двох — сталося загоряння квартир. Також пошкоджені будинки довкола.