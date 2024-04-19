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Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью в Донецкой области

19 апреля 2024 12:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью в Донецкой области
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью в Донецкой области и защите людей. Он также осмотрел строительство фортификаций.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в пятницу, 19 апреля.

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Глава государства рассказал, что были подробные доклады генерала Содоля, главы ОВА Филашкина, руководителей управлений СБУ и Нацполиции. 

Зеленский осмотрел строительство фортификаций. По его словам, максимум сил должно быть сосредоточено на этом направлении.

"Спасибо всем, кто защищает наше государство и людей. Спасибо каждому и каждой, кто ежедневно работает ради Украины", — добавил он.

Напомним, Зеленский совершил рабочий визит в Донецкую область. Он посетил военных, которые проходят лечение в медицинской роте 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Также 18 апреля Зеленский провел ежедневный отчет о ситуации с безопасностью. По его словам, в течение апреля украинская промышленность впервые произвела десять самоходных артиллерийских установок "Богдана".

Владимир Зеленский
война
Украина
Донецкая область
президент

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