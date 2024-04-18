Зеленський розповів про новий рекорд української промисловості

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів щоденний звіт про безпекову ситуацію. За його словами, протягом квітня українська промисловість уперше виготовила десять самохідних артилерійських установок "Богдана".

Про це глава держави повідомив у Telegram у четвер, 18 квітня.

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Щоденний звіт про безпекову ситуацію

Український лідер розповів, що були доповіді про надходження техніки та боєприпасів, а також розподіл по бойових та комплектування резервних бригад.

Щоденний звіт про безпекову ситуацію. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Частка власного виробництва постійно зростає. Держава укладає з нашими підприємствами серйозні, тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей і залучати інвестиції. Вже цього місяця наша промисловість уперше видає десять "Богдан", у травні й далі — ще більше", — розповів Зеленський.

За його словами, була доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо поточної ситуації на полі бою та результатів удару по російських об’єктах у Криму.

"Ще чекаємо остаточних даних, але вже зрозуміло, що окупанти зазнали болісних втрат. Також, за доповідями розвідок, після наших дій у Чорному морі Росія переміщує кораблі, зокрема носії "калібрів", на Каспій", — повідомив глава держави.

МВС доповіло про завершення пошуково-рятувальної операції в Чернігові та ліквідацію наслідків нічного обстрілу безпілотниками. До того ж, було важливе обговорення методів боротьби з російським пропагандистським телевізійним сигналом у прикордонних регіонах. За словами Зеленського, складне технічне завдання, але є власні розробки, які можуть із ним впоратися.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Росія вже знищила майже всю теплову електрогенерацію нашої держави. Під великою загрозою також інфраструктура інших наших атомних станцій та мереж розподілу.

Також глава держави заявив, що без підтримки Сполучених Штатів Америки в України немає шансів на перемогу. За словами глави держави, що порівняно з противником Збройні сили мають недостатню кількість озброєння, техніки та авіації, щоб витіснити РФ.