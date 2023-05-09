Зеленский рассказал, почему оккупанты увеличили количество обстрелов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с главой Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты увеличили количество обстрелов на фоне неудач на фронте, в частности в Бахмуте Донецкой области. Таким образом, Россия хочет хоть что-то показать своему народу.

Об этом Владимир Зеленский сказал на совместном брифинге с главой Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает РБК-Украина.

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Увеличение российских обстрелов

"После долговременной, скажем так, паузы с точки зрения количества ударов по украинской земле, потому что мы помним, что было осенью и зимой, ударов было не меньше. А были дни, когда было и больше. Потом была ответная "пауза" с точки зрения количества, но ежедневные удары не заканчивались", — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время фиксируется увеличение по количеству выпущенных российских ракет.

"По моему мнению, сейчас РФ, ее военно-политическому руководству надо как говорят что-то "продавать" своему обществу. Потому что побед никаких нет, а прожорливое общество есть. Мы видим, как они поддерживают радикальные действия, или количества смертей. Они всегда радуются этому как факту. Бахмут "продать" не получилось, потому что не получилось захватить. Это была последняя у них такая "важная операция" 9 мая успеть это сделать. И хоть, к сожалению, уже не существует там как такового целого города, все разрушено абсолютно. Тем не менее Россия так "любит Донбасс", что никогда там не была", — подчеркнул Зеленский.

Он заявил, что российские оккупанты на этом фоне могут информационно "продавать" такие победы на войне. По словам Зеленского, захватчикам нужно показать своему народу, что они снова что-то разрушили.

Напомним, противовоздушная оборона сбила 23 из 25 крылатых ракет, которыми россияне обстреляли Украину в ночь с 8 на 9 мая. Обстрел украинской территории происходил как с кораблей на Черном море, так и с самолетов в районе Каспия.

Также мы писали, что не только политическая составляющая лежит в основе фанатичных попыток российских оккупантов захватить Бахмут. Взятие под свой контроль этого города позволит агрессору решать проблему водоснабжения на захваченную им часть Донецкой области.