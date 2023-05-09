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Взяття Бахмута допоможе ворогу розв'язати економічну проблему

9 травня 2023 10:55
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Намаганням захопити Бахмут ворог переслідує вирішення трьох цілей
Російські військові ведуть обстріл з гармати. Фото: РосЗМІ
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Не лише політична складова лежить в основі фанатичних спроб російських окупантів захопити Бахмут. Взяття під свій контроль цього міста дозволить агресору розв'язувати проблему водопостачання на загарбану ним частину донецької області.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE 

"Варто зауважити, що захоплення Бахмута має не тільки військову та політичну мету, але й економічну", — сказав Снєгирьов. 

За його словами, таким чином російські загарбники намагаються розв'язати проблему постачання води на окуповану частину Донеччини.

Річ у тім, пояснює Снєгирьов, що взяття Бахмута дає можливість контролю над тамтешнім водозабором. 

"Тобто крім військових та політичних завдань, вирішується й економічне — безперебійне постачання питної технічної води на окуповані території Донецької області", — зазначив військовий експерт.

Що відбувається в Бахмуті

За словами радника керівника Офісу Президента України Михайла Подоляка, російська армія зараз використовує усе наявне озброєння, намагаючись повністю знищити Бахмут.

Раніше Снєгирьов зазначав, що попри цілодобові атаки та обстріли Бахмута, а також зосередження тут ключових штурмових підрозділів, росіяни досі не змогли захопити чи оточити місто Бахмут. Наразі найбільший тиск спостерігається з трьох боків: районів Богданівки, Іванівського та Хромового. Це фланги українського угруповання й основні шляхи сполучення.

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