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Зеленский рассказал, когда начнется обучение пилотов на F-16

2 августа 2023 19:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский рассказал, когда начнется обучение пилотов на F-16
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что уже в этом месяце начнется тренировка пилотов на истребителях F-16.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на совещании с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины.

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"В этом месяце начнется тренировка наших украинских пилотов", — сказал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что сейчас нужно работать на сто процентов со странами, у которых есть самолеты F-16 и которые смогут передать их стране после обучения пилотов. По его словам, это мощная и сложная задача.

"Как можно быстрее должны состояться поставки и боевое применение F-16 нашими пилотами. И вы понимаете, о каких странах идет речь", — добавил Зеленский.

Напомним, сегодня, 2 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителями иностранных дипломатических учреждений страны. По его словам, это была особая встреча.

Также мы писали, что, судя по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, поставки истребителей F-16 планируются на конец 2023 года или на начало 2024-го. Или, по оценкам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и партнеров из США, до конца первого квартала следующего года.

Добавим, украинским военным нужно около 48 единиц истребителей F-16. Этого хватит для освобождения временно оккупированных территорий.

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