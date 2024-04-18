Зеленский рассказал о новом рекорде украинской промышленности

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневный отчет о ситуации с безопасностью. По его словам, в течение апреля украинская промышленность впервые изготовила десять самоходных артиллерийских установок "Богдана".

Об этом глава государства сообщил в Telegram в четверг, 18 апреля.

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Ежедневный отчет о ситуации с безопасностью

Украинский лидер рассказал, что были доклады о поступлении техники и боеприпасов, а также распределение по боевым и комплектование резервных бригад.

Ежедневный отчет о ситуации безопасности. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Доля собственного производства постоянно растет. Государство заключает с нашими предприятиями серьезные, длительные контракты, которые дают прогнозируемость, возможность набирать людей и привлекать инвестиции. Уже в этом месяце наша промышленность впервые выдает десять "Богдан", в мае и дальше — еще больше", — рассказал Зеленский.

По его словам, был доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по поводу текущей ситуации на поле боя и результатов удара по российским объектам в Крыму.

"Еще ждем окончательных данных, но уже понятно, что оккупанты понесли болезненные потери. Также, по докладам разведок, после наших действий в Черном море Россия перемещает корабли, в частности носители "калибров", на Каспий", — сообщил глава государства.

МВД доложило о завершении поисково-спасательной операции в Чернигове и ликвидации последствий ночного обстрела беспилотниками. К тому же, было важное обсуждение методов борьбы с российским пропагандистским телевизионным сигналом в приграничных регионах. По словам Зеленского, сложное техническое задание, но есть собственные разработки, которые могут с ним справиться.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский заявил, что Россия уже уничтожила почти всю тепловую электрогенерацию нашего государства. Под большой угрозой также инфраструктура других атомных станций и сетей распределения.

Также глава государства заявил, что без поддержки Соединенных Штатов Америки у Украины нет шансов на победу. По словам главы государства, по сравнению с противником Вооруженные силы имеют недостаточное количество вооружения, техники и авиации, чтобы вытеснить РФ.