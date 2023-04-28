Зеленский рассказал о российских обстрелах Украины в течение суток

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о российских обстрелах в течение суток. По его словам, Воздушным силам удалось сбить большинство вражеских ракет — 21 из 23.

Об этом Зеленский рассказал в вечернем обращении.

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Обстрелы оккупантов в течение суток

"Весь день шел разбор завалов в Умани, в месте попадания российской ракеты. По состоянию на данный момент известно уже о 23 погибших, среди них четверо детей. Мои соболезнования родным и близким…", — сказал Зеленский.

Глава государства сообщил, что всем спасенным оказывается необходимая помощь. Он поблагодарил каждого и каждого, кто принял участие в спасательной операции и поддерживает спасенных людей.

"Ракета по Умани, по городу, абсолютно мирному, известному всему миру тем, что принимало ежегодно десятки тысяч паломников-хасидов… Только абсолютное зло может совершать такой террор против Украины", — подчеркнул Зеленский.

Президент рассказал, что в результате ракетного удара по Днепропетровской области погибли две украинки, а именно мать и дочь. Ольга — 1992 год рождения, и Вероника — 2020 год рождения. Он также выразил соболезнования родным и близким.

Воздушным силам Украины удалось приземлить почти все российские ракеты — 21 из 23. Глава государства подчеркнул, что если бы не это, то России удалось бы забрать гораздо больше жизней. По его словам остановить террор и спасти людей можно только оружием.

"Я благодарю всех, кто помогает Украине! Слава всем нашим воинам, кто сейчас в бою, на боевых постах, в боевых задачах! Спасибо народу Украины. Слава Украине!" — добавил Зеленский.

Напомним, российские войска сегодня ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Разбор завалов продолжается.

Также мы писали, что Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную ракетную атаку россиян. Он пообещал, что Украина не даст ни одному оккупанту избежать ответственности за совершенное.

Добавим, в Днепре спасатели достали из-под завалов женщину во время ликвидации последствий ночного обстрела. Ее госпитализировали в больницу.