Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский рассказал об успехах Украины на фронте arrow

Зеленский рассказал об успехах Украины на фронте

3 июля 2023 13:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский рассказал об успехах Украины на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что прошлая неделя на фронте была тяжелой. По его словам, наше государство имеет успехи.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Успехи Украины на фронте

Глава государства сообщил, что украинские военные продолжают двигаться вперед. Он также поблагодарил всех, кто защищает страну от российских оккупантов.

"Двигаемся вперед, движемся шаг за шагом. Спасибо всем, кто защищает Украину, всем, кто ведет эту войну к украинской победе!" — подчеркнул Зеленский.

Он опубликовал видео, где можно увидеть уничтожение российской техники и живой силы врага.

Напомним, начиная с 2011 года, 3 июля свой профессиональный праздник отмечают представители украинских зенитных ракетных войск. В честь праздника Президент Украины Владимир Зеленский поздравил бойцов и показал их блестящую работу.

Также мы писали, что 30 июня Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанту Сергею Наеву приказали усилить северное направление.

Добавим, подразделения противовоздушной обороны "отминусовали" еще один вражеский вертолет. На этот раз захватчики остались без вертолета Ка-52.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз