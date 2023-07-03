Зеленский рассказал об успехах Украины на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что прошлая неделя на фронте была тяжелой. По его словам, наше государство имеет успехи.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.

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Успехи Украины на фронте

Глава государства сообщил, что украинские военные продолжают двигаться вперед. Он также поблагодарил всех, кто защищает страну от российских оккупантов.

"Двигаемся вперед, движемся шаг за шагом. Спасибо всем, кто защищает Украину, всем, кто ведет эту войну к украинской победе!" — подчеркнул Зеленский.

Он опубликовал видео, где можно увидеть уничтожение российской техники и живой силы врага.

Напомним, начиная с 2011 года, 3 июля свой профессиональный праздник отмечают представители украинских зенитных ракетных войск. В честь праздника Президент Украины Владимир Зеленский поздравил бойцов и показал их блестящую работу.

Также мы писали, что 30 июня Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанту Сергею Наеву приказали усилить северное направление.

Добавим, подразделения противовоздушной обороны "отминусовали" еще один вражеский вертолет. На этот раз захватчики остались без вертолета Ка-52.