Зеленский рассказал, что пусковые установки IRIS-Т от Германии уже в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите лидеров НАТО в Вильнюсе. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что две пусковые установки IRIS-T уже находятся в Украине. Как известно, это оружие входит в новый пакет помощи от Германии.

Об этом Зеленский сообщил во время вечернего видеообращения.

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"Сегодня хочу особо отметить наше сотрудничество с Германией. Шаг за шагом выполняются наши договоренности с господином канцлером Шольцом. Две новые пусковые установки IRIS-Т доставлены в Украину", — сообщил президент.

Он отметил, что это мощное оружие, которое очень нужно Украине.

"Спасибо, Германия, за помощь в защите от российского террора!" — добавил украинский лидер.

Напомним, что вчера, 17 августа, президент Украины Владимир Зеленский приказал сменить руководящий состав областных ТЦК. Кроме того, глава государства подписал ключевой закон, который необходим для переговоров с ЕС о вступлении Украины в Союз.

Также мы писали, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Страна получит пусковые установки для усиления противовоздушной обороны IRIS-T SLS, переносные радары и т.д.

Добавим, что правительство Германии заложило 5 млрд евро ежегодной военной помощи для Украины до 2027 года. Это решение еще предстоит утвердить парламенту страны.