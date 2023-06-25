Зеленский позвонил Трюдо и рассказал о ситуации на поле боя

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский\Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В частности глава государства рассказал о ситуации на поле боя.

Об этом сообщает Владимир Зеленский.

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Прежде всего, украинский лидер поблагодарил Трюдо за недавний визит в Киев, а Канаду и всех канадцев — за поддержку Украины.

"Рассказал об актуальной ситуации на поле боя и поделился украинскими оценками попытки мятежа в России и влиянии этой ситуации на ход боевых действий", — говорит Зеленский.

К тому же президент рассказал Трюдо об угрожающей ситуации, которую создали россияне на ЗАЭС. Он подчеркнул, что мир должен отреагировать на это и продемонстрировать свою реакцию на Вильнюсском саммите НАТО.

"Недостаточная реакция мира на подрыв Россией плотины Каховской ГЭС и попытка подрыва дамбы на Криворожском водохранилище позволяет оккупантам готовить теракт с утечкой радиации на ЗАЭС. Принципиальную реакцию партнеры Украины должны продемонстрировать, в частности, и на Вильнюсском саммите Зеленский", — призвал Зеленский.

Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский показал новые шевроны, полученные в подарок от военных.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал военный переворот в России. В своем вечернем обращении он также обратился к россиянам.