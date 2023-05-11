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Зеленский издал указ о создании двух военных администраций в Херсонской области

11 мая 2023 03:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Зеленский издал указ о создании двух военных администраций в Херсонской области
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на встрече с представителями СМИ. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о создании двух военных администраций на территории временно оккупированной Херсонской области. Речь идет о городе Скадовске и селе Виноградовое.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса Президента.

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Президент во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановил создать Виноградовскую сельскую военную администрацию Херсонского района Херсонской области и Скадовскую городскую военную администрацию Скадовского района Херсонской области.

"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Херсонской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военных администраций", — говорится в сообщении Президента.

Отмечается, что этот указ вступил в силу со дня его опубликования — 10 мая.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинский международный блок очень вовлечен в сотрудничество с партнерами по созданию новых пакетов оборонных мер для Украины. Пока новые решения уже находятся на этапе практической реализации.

Добавим, что Президент Владимир Зеленский показал украинских военных, смело защищающих государство от российских оккупантов. Он подчеркнул, что стойкость каждого солдата меняет историю.

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