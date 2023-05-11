Зеленський видав указ про створення двох військових адміністрацій на Херсонщині

Президент України Володимир Зеленський виступає під час зустрічі з представниками ЗМІ. Фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський видав указ про створення двох військових адміністрацій на території тимчасово окупованої Херсонщини. Йдеться про місто Скадовськ і село Виноградове.

Відповідний указ було опубліковано на сайті Офісу Президента.

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Президент на виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановив утворити Виноградівську сільську військову адміністрацію Херсонського району Херсонської області та Скадовську міську військову адміністрацію Скадовського району Херсонської області.

"Генеральному штабу Збройних Сил України, Херсонській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій", — йдеться в повідомленні Президента.

Зазначається, що цей указ набув чинності з дня його опублікування — 10 травня.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розповів, що український міжнародний блок дуже залучений до співпраці з партнерами щодо створення нових пакетів оборонних заходів для України. Наразі нові рішення вже перебувають на етапі практичної реалізації.

Додамо, що Президент Володимир Зеленський показав українських військових, які сміливо захищають державу від російських окупантів. Він наголосив, що стійкість кожного солдата змінює історію.