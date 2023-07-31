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Зеленский отреагировал на обстрел Кривого Рога и Херсона: видео последствий

31 июля 2023 10:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский отреагировал на обстрел Кривого Рога и Херсона: видео последствий
Последствия российского обстрела Кривого Рога. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 31 июля, российские оккупанты обстреляли Кривой Рог и Херсон. В результате очередных вражеских атак есть погибшие и раненые.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на российские обстрелы.

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Реакция Зеленского

Глава государства рассказал, что в понедельник утром регионы Украины находятся под обстрелами оккупантов, которые продолжают терроризировать мирные города и людей. Захватчики атаковали Кривой Рог и Херсон. Есть попадания в жилые дома, учебный корпус университета и перекресток. В результате обстрелов РФ есть погибшие и раненые. Под завалами могут находиться люди.

Президент Украины выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за российского террора.

"Спасатели и все необходимые службы на месте и работают. Пытаемся спасти как можно больше людей. Уже провел разговоры с МВД и СБУ. Заместитель руководителя Офиса Президента по вопросам региональной политики Алексей Кулеба и главы ОВА занимаются ситуацией. Последние дни враг упорно бьет по городам, по центрам городов. Обстреливает гражданские объекты и жилье. Но этот террор нас не испугает и не сломает. Работаем и спасаем наших людей", — добавил Зеленский.

Он также показал последствия российских обстрелов.

Напомним, сегодня, 31 июля, российские оккупанты обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области. Вражеские ракеты попали в многоэтажку и учебное заведение.

Также мы писали, что российские оккупанты продолжают террор мирного населения. Так, 31 июля утром из-за обстрелов в Херсоне погиб гражданский.

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