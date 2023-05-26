Зеленский отреагировал на обстрел больницы в Днепре: видео с места происшествия
Сегодня ночью, 26 мая, российские оккупанты атаковали медицинское учреждение в городе Днепр. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной обстрел России.
Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.
Реакция Президента
"Российские террористы еще раз подтверждают свой статус борцов со всем гуманным и честным", — подчеркнул Зеленский.
Глава государства сообщил, что в результате атаки оккупантов один человек погиб и 15 ранены. Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрела и спасение пострадавших.
"Мы должны победить этих извергов безвозвратно и как можно скорее. Потому что наше время — это наши люди. А наши люди — это самое дорогое, что есть в Украине", — добавил Зеленский.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что в результате удара произошли пожары в двух зданиях. По его словам, огонь охватил 500 кв м.
"Сейчас спасатели укротят пожары. На месте прилета все службы", — добавил Лысак.
Напомним, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по медицинскому учреждению в Днепре.
Также мы писали, что россияне нанесли ракетно-дроновый удар по Днепропетровщине. В Днепре один человек ранен, серьезный ущерб российские ракеты нанесли транспортному предприятию.
Добавим, в ночь на 22 мая Россия массированно атаковала Днепропетровщину и город Днепр. Всего по региону было выпущено 16 ракет разных типов и 20 ударных дронов Shahed-136/131. Удары были направлены на военные и инфраструктурные объекты города. Воздушная тревога продолжалась около трех часов.