Зеленский отреагировал на обстрел больницы в Днепре: видео с места происшествия

Последствия российского обстрела медицинского учреждения в Днепре. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Сегодня ночью, 26 мая, российские оккупанты атаковали медицинское учреждение в городе Днепр. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной обстрел России.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

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Реакция Президента

"Российские террористы еще раз подтверждают свой статус борцов со всем гуманным и честным", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства сообщил, что в результате атаки оккупантов один человек погиб и 15 ранены. Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрела и спасение пострадавших.

"Мы должны победить этих извергов безвозвратно и как можно скорее. Потому что наше время — это наши люди. А наши люди — это самое дорогое, что есть в Украине", — добавил Зеленский.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что в результате удара произошли пожары в двух зданиях. По его словам, огонь охватил 500 кв м.

"Сейчас спасатели укротят пожары. На месте прилета все службы", — добавил Лысак.

Последствия российского обстрела медицинского учреждения в Днепре. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия российского обстрела медицинского учреждения в Днепре. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Напомним, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по медицинскому учреждению в Днепре.

Также мы писали, что россияне нанесли ракетно-дроновый удар по Днепропетровщине. В Днепре один человек ранен, серьезный ущерб российские ракеты нанесли транспортному предприятию.

Добавим, в ночь на 22 мая Россия массированно атаковала Днепропетровщину и город Днепр. Всего по региону было выпущено 16 ракет разных типов и 20 ударных дронов Shahed-136/131. Удары были направлены на военные и инфраструктурные объекты города. Воздушная тревога продолжалась около трех часов.