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Зеленский отреагировал на ракетный удар по Днепру

19 апреля 2024 08:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский отреагировал на ракетный удар по Днепру
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска утром в пятницу, 19 апреля, нанесли ракетный удар по Днепру. Враг попал в жилую многоэтажку, есть погибшие и пострадавшие.

На очередной акт терроризма россиян отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Удар по дому в Днепре 19 апреля

"Сейчас продолжаются спасательные работы в Днепре после российского удара. Несколько этажей обычного жилого дома разрушены, поврежден вокзал", — отметил Президент.

удар по Днепру 19 апреля
Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Также под ударом россиян на Днепровщине были Кривой Рог и Синельниково — всем раненым оказывается помощь. Однако, к сожалению, есть погибшие в результате российской атаки.

удар по Днепру 19 апреля
Спасатели достают человека из-под завалов. Фото: ГСЧС
удар по Днепру 19 апреля
Спасатели достали человека из-под завалов. Фото: ГСЧС

Зеленский подчеркнул, что каждое государство, предоставляющее системы ПВО Украине, каждый лидер, помогающий убеждать партнеров, что ПВО сейчас должно быть не на складах, а в реальных городах и общинах — спасатели жизни.

удар по Днепру 19 апреля
Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС
удар по Днепру 19 апреля
Люди на месте атаки. Фото: ГСЧС

"Мы должны нанести поражение российскому террору. Это потребность не только нашего государства, не только украинцев — это глобальная потребность", — отметил украинский лидер.

Он добавил, что Россия должна отвечать за свой террор, и каждая ракета, каждый "шахед" должны сбиваться.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, в результате атаки оккупантов на Днепр частично разрушен дом, под завалами которого могут быть люди.

Также мы писали, что в сети появилось видео первых минут после ракетного удара по пятиэтажке в Днепре. Сейчас известно о двух погибших и 15 пострадавших горожанах.

Владимир Зеленский
Днепр
оккупанты
война в Украине
ракетный удар

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