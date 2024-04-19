Зеленский отреагировал на ракетный удар по Днепру

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Российские войска утром в пятницу, 19 апреля, нанесли ракетный удар по Днепру. Враг попал в жилую многоэтажку, есть погибшие и пострадавшие.

На очередной акт терроризма россиян отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Удар по дому в Днепре 19 апреля

"Сейчас продолжаются спасательные работы в Днепре после российского удара. Несколько этажей обычного жилого дома разрушены, поврежден вокзал", — отметил Президент.

Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Также под ударом россиян на Днепровщине были Кривой Рог и Синельниково — всем раненым оказывается помощь. Однако, к сожалению, есть погибшие в результате российской атаки.

Спасатели достают человека из-под завалов. Фото: ГСЧС

Спасатели достали человека из-под завалов. Фото: ГСЧС

Зеленский подчеркнул, что каждое государство, предоставляющее системы ПВО Украине, каждый лидер, помогающий убеждать партнеров, что ПВО сейчас должно быть не на складах, а в реальных городах и общинах — спасатели жизни.

Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Люди на месте атаки. Фото: ГСЧС

"Мы должны нанести поражение российскому террору. Это потребность не только нашего государства, не только украинцев — это глобальная потребность", — отметил украинский лидер.

Он добавил, что Россия должна отвечать за свой террор, и каждая ракета, каждый "шахед" должны сбиваться.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, в результате атаки оккупантов на Днепр частично разрушен дом, под завалами которого могут быть люди.

Также мы писали, что в сети появилось видео первых минут после ракетного удара по пятиэтажке в Днепре. Сейчас известно о двух погибших и 15 пострадавших горожанах.