Зеленский отреагировал на циничный обстрел Кривого Рога

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В ночь на 13 июня россияне обстреляли Кривой Рог. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночные обстрелы города.

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"Очередные ракеты террористов, российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей. К сожалению, есть погибшие, ранены. Спасательная операция в Кривом Роге продолжается. Мои соболезнования всем потерявшим родных! Никогда не будет прощения террористам, и за каждую свою ракету они будут отвечать", — заявляет лидер.

Последствия обстрела Кривого Рога. Фото: Сергей Лысак\Telegram

Последствия обстрела Кривого Рога. Фото: Сергей Лысак\Telegram

Последствия обстрела Кривого Рога. Фото: Сергей Лысак\Telegram

Последствия обстрела Кривого Рога. Фото: Сергей Лысак\Telegram

Последствия обстрела Кривого Рога. Фото: Сергей Лысак\Telegram 1 / 5

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 13 июня российские оккупанты обстреляли пятиэтажку в Кривом Роге.

Впоследствии глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что известно о по меньшей мере трех погибших и 25 пострадавших жителях обстрелянного жилого дома.