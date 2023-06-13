Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский отреагировал на циничный обстрел Кривого Рога arrow

Зеленский отреагировал на циничный обстрел Кривого Рога

13 июня 2023 09:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский отреагировал на циничный обстрел Кривого Рога
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В ночь на 13 июня россияне обстреляли Кривой Рог. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночные обстрелы города.

Читайте также:

Реакция Зеленского

"Очередные ракеты террористов, российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей. К сожалению, есть погибшие, ранены. Спасательная операция в Кривом Роге продолжается. Мои соболезнования всем потерявшим родных! Никогда не будет прощения террористам, и за каждую свою ракету они будут отвечать", — заявляет лидер.

  • Последствия обстрела Кривого Рога. Фото: Сергей Лысак\Telegram
  • Последствия обстрела Кривого Рога. Фото: Сергей Лысак\Telegram
  • Последствия обстрела Кривого Рога. Фото: Сергей Лысак\Telegram
  • Последствия обстрела Кривого Рога. Фото: Сергей Лысак\Telegram
  • Последствия обстрела Кривого Рога. Фото: Сергей Лысак\Telegram
1 / 5

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 13 июня российские оккупанты обстреляли пятиэтажку в Кривом Роге.

Впоследствии глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что известно о по меньшей мере трех погибших и 25 пострадавших жителях обстрелянного жилого дома.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас