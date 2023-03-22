Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Бахмутском направлении
Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении. Глава государства заслушал доклады и вручил награды военным.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
-
"Грибок и холод": Одесские волонтеры оценили новое помещение, которое им предложил облсовет
-
Лавров принялся пугать Украину урановыми боеприпасами от Британии
-
Оккупанты готовят специальные "военкоматы" для принудительной мобилизации в Донецкой области
-
Ракетный обстрел Запорожья: реакция знаменитостей на террор окупантов
-
Из Одесского порта вышло судно, зафрахтованное ООН: куда оно следует
-
Под Харьковом правоохранители эксгумировали труп мирной жительницы: детали расследования
-
Больницы в оккупации забиты россиянами: какие проблемы это повлекло для гражданских
-
В Украине возобновили регистрацию на финпомощь в 16 тыс. грн: как получить
-
Глава Авдеевской МВА Барбаш рассказал, что оккупанты еще с прошлого года пытаются окружить город
-
Эксперт нашел неожиданный источник поставок самолетов для Украины
Встреча с военными на Бахмутском направлении
Глава государства заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на участке фронта.
Президент пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за защиту Украины.
"Имею честь сегодня быть здесь, на востоке нашего государства, на Донбассе, и наградить наших героев, поблагодарить вас, пожать руку. Поблагодарить за то, что защищаете государство, суверенитет, восток Украины", — сказал Зеленский.
Собравшиеся почтили минутой молчания память павших защитников.
Президент также вручил военнослужащим государственные награды.
В частности, орден "Золотая Звезда" от главы государства получил артиллерист, капитан Илья Вергун, которому присвоено звание Героя Украины. С 24 февраля 2022 г. он принимает участие в противостоянии вооруженной агрессии российской федерации. Непосредственно руководил противотанковыми расчетами при освобождении города Тростянца Сумской области, участвовал в сдерживании противника на Изюмском направлении. Подразделения под его руководством и при личном участии Ильи Вергуна уничтожили большое количество вражеской техники.
Визит в госпиталь
В ходе рабочей поездки в Донецкую область Зеленский посетил также госпиталь, в котором проходят лечение раненые украинские военнослужащие, в том числе защитники Бахмута.
Президент пообщался с военными и вручил государственные награды. Защитники отмечены орденами "За мужество" III степени и медалями "За военную службу Украине".
Глава государства также ознакомился с возможностями медицинского учреждения по приему пациентов. Зеленский осмотрел компьютерный томограф, операционный блок и реанимационное отделение.
Президент вручил ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, княгини Ольги ІІІ степени и Даниила Галицкого представителям Медицинских сил Вооруженных сил Украины.
Напомним, как сообщалось ранее, в британской разведке считают, что российское наступление на Бахмут постепенно ослабевает. Главная причина в переброске части подразделений на другие направления.
Также ранее в Институте изучения войны писали, что наступление россиян на Бахмут близится к кульминации.