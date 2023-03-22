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Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Бахмутском направлении

22 марта 2023 13:57
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Президент встретился с военными на Бахмутском направлении
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении. Глава государства заслушал доклады и вручил награды военным.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Встреча с военными на Бахмутском направлении

Глава государства заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на участке фронта.

Зеленский на Бахмутском направлении 22 марта

Президент пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за защиту Украины.

"Имею честь сегодня быть здесь, на востоке нашего государства, на Донбассе, и наградить наших героев, поблагодарить вас, пожать руку. Поблагодарить за то, что защищаете государство, суверенитет, восток Украины", — сказал Зеленский.

Зеленский на Бахмутском направлении 22 марта

Собравшиеся почтили минутой молчания память павших защитников.

Президент также вручил военнослужащим государственные награды.

В частности, орден "Золотая Звезда" от главы государства получил артиллерист, капитан Илья Вергун, которому присвоено звание Героя Украины. С 24 февраля 2022 г. он принимает участие в противостоянии вооруженной агрессии российской федерации. Непосредственно руководил противотанковыми расчетами при освобождении города Тростянца Сумской области, участвовал в сдерживании противника на Изюмском направлении. Подразделения под его руководством и при личном участии Ильи Вергуна уничтожили большое количество вражеской техники.

Зеленский на Бахмутском направлении 22 марта

Визит в госпиталь

В ходе рабочей поездки в Донецкую область Зеленский посетил также госпиталь, в котором проходят лечение раненые украинские военнослужащие, в том числе защитники Бахмута.

Президент пообщался с военными и вручил государственные награды. Защитники отмечены орденами "За мужество" III степени и медалями "За военную службу Украине".

Зеленский на Бахмутском направлении 22 марта

Глава государства также ознакомился с возможностями медицинского учреждения по приему пациентов. Зеленский осмотрел компьютерный томограф, операционный блок и реанимационное отделение.

Президент вручил ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, княгини Ольги ІІІ степени и Даниила Галицкого представителям Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

Зеленский на Бахмутском направлении 22 марта

Напомним, как сообщалось ранее, в британской разведке считают, что российское наступление на Бахмут постепенно ослабевает. Главная причина в переброске части подразделений на другие направления.

Также ранее в Институте изучения войны писали, что наступление россиян на Бахмут близится к кульминации.

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