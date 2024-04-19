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Зеленский посетил раненых военных в Донецкой области

19 апреля 2024 12:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский посетил раненых военных в Донецкой области
Президент Украины Владимир Зеленский награждает военного. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Донецкую область. Он посетил военных, которые проходят лечение в медицинской роте 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в пятницу, 19 апреля.

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Украинский лидер пообщался с защитниками и отметил их государственными наградами. Зеленский поблагодарил военных и подчеркнул, что государство гордится тем, что имеет таких воинов. 

"Ценим работу наших медиков. Спасибо, что прилагаете все усилия ради жизней наших воинов, за то, что лечите наших бойцов и служите Украине!" — добавил он.

Напомним, 18 апреля Зеленский провел ежедневный отчет о ситуации с безопасностью. По его словам, в течение апреля украинская промышленность впервые произвела десять самоходных артиллерийских установок "Богдана".

Также глава государства заявил, что без поддержки Соединенных Штатов Америки у Украины нет шансов на победу. По словам главы государства, по сравнению с противником Вооруженные силы имеют недостаточное количество вооружения, техники и авиации, чтобы вытеснить РФ.

Владимир Зеленский
война
украинцы
Украина
Донецкая область
военные
лечение
президент

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