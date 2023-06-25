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Зеленский отметил защитников, которые на этой неделе выполнили больше работы на фронте

25 июня 2023 12:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский отметил защитников, которые на этой неделе выполнили больше работы на фронте
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение, в котором поблагодарил наших защитников, воюющих на самых тяжелых участках фронта. Он отметил подразделения ОСУВ "Таврия", которые "на этой неделе выполнили больше работы на фронте", а именно морпехи 35 и 36 отдельных бригад.

Соответствующее обращение он опубликовал в своих соцсетях.

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Также он упомянул о 110 отдельной механизированной бригаде имени генерал-хорунжого Марка Безручко и артиллеристах 55 бригады "Запорожская Сечь".

"Горжусь вами и это для меня каждый раз почетно отмечать вас, наши герои", - отметил он.

Кроме того, он поблагодарил десантников 79 отдельной бригады "за чрезвычайную силу".

"128 отдельная горно-штурмовая закарптасская бригада. Спасибо вам воины, спасибо за каждый ваш результат для Украины", — добавил Зеленский.

Глава государства персонально отметил старшего лейтенанта Ивана Грисюка, младшего сержанта Николая Комиссара и солдата Владимира Конунученко.

"Наши пограничники — краматорские, львовские и донецкие пограничные отряды и воины мобильного пограничного отряда "Дозор", спасибо всем вам. А особо отмечу старшего сержанта Александра Копровского

 

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