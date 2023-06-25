ЗСУ успішно знищили ЗРК та безпілотники окупантів: яка ситуація на фронті

Боєць ЗСУ на позиції. Фото: Генштаб

Протягом останніх 24 годин сили оборони виконали 18 авіаційних нальотів на місця скупчення військ противника, знищивши при цьому перший ворожий зенітно-ракетний комплекс. Було також виведено з ладу шість ворожих розвідувальних БпЛА.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Втрати окупантів

"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника та знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога. Також нашими захисниками було знищено 6 розвідувальних БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 зенітний ракетний комплекс "Стріла", 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 12 гармат на вогневих позиціях та 2 станції РЕБ противника", — йдеться в повідомленні.

Ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує тримати збройні сили у прикордонних з Україною районах. Було зафіксовано мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів у Чернігівській області та Сумській області, а також у Харківській області.

У напрямку Лимана ворог безрезультатно намагався здійснити наступ на Веселе. Проведено авіаційні нальоти в районі Білогорівки Луганської області. Також артилерійські обстріли зафіксовано у Невському та Білогорівці Луганської області та у деяких населених пунктах Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог без результату намагався здійснити наступ у районі Івановського в Донецькій області. Від артилерійського обстрілу противника постраждали деякі населені пункти на Донеччині.

У напрямку Авдіївки, ворог здійснив авіаційні нальоти на Авдіївку та Північне на Донеччині, а також обстріляв артилерією низку інших населених пунктів у цій області.

На Мар'їнському напрямку противник безрезультатно намагався здійснити наступ на Мар'їнку. Проте він виконав артилерійські обстріли деяких населених пунктів на Донеччині.

У напрямку Шахтарська противник провів атаки з повітря в районах Пречистівки, Золотої Ниви та Макарівки, також робив обстріли населених пунктів, включаючи Катеринівку, Богоявленку, Новомихайлівку, Благодатне, Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву та Новоукраїнку в Донецькій області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог посилює захисні заходи, зосереджуючи основні сили на перешкоджанні просуванню нашого військового контингенту. Було проведено авіаційні удари на околицях Запорізької області. Проведено близько 50 артилерійських обстрілів населених пунктів у Запорізькій області, Дніпропетровській області, а також у Херсонській області.

Зведення Генштабу ЗСУ за 25 червня. Фото: скріншот

Зведення Генштабу ЗСУ за 25 червня. Фото: скріншот

Зведення Генштабу ЗСУ за 25 червня. Фото: скріншот

Нагадаємо, що кількість знищених 24 червня російських окупантів становить понад 550 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, у тому числі танки, бронемашини та артилерійські системи.

Також ми писали, що 23 червня російські окупанти втратили 44 артилерійські системи, що є рекордним показником.