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Зеленский заявил об отражении атаки врага на Харьковщине и сложной ситуации в Донецкой области

11 мая 2024 20:19
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Зеленский рассказал о ситуации на Харьковщине и Донетчине, где до сих пор есть риск наступательных действий врага
Владимир Зеленский. Фото: скриншот по обращению Президента Украины
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Украинские войска уже вторые сутки ведут контрударные действия в Харьковской области. Также особенно напряженной остается ситуация в Донецкой области.

Об этом рассказал в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 11 мая.

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"Сегодня внимание прежде всего фронту — ситуации в тех наших районах, где сейчас больше всего рисков российских наступательных действий. Срывать российские наступательные замыслы — это сейчас задача номер один", — отметил Зеленский.

Президент поблагодарил бригады, которые смело защищают позиции, отбивают штурмы и уничтожают оккупантов. Также всем командирам, действительно делающим все необходимое, чтобы наши воины были правильно мотивированы и четко знали, как действовать. Отметил полицейских, которые, несмотря на все угрозы и удары, работают ради спасения людей на Харьковщине.

"По результатам этой недели нашу с вами благодарность заслуживают воины 47-й отдельной механизированной бригады, которые эффективно воюют на Покровском направлении. В Донецкой области — 110-я отдельная механизированная бригада, первый батальон, благодарен за сбитие очередной российской Су-25. Спасибо другим боевым подразделениям, которые защищают Харьковщину и уничтожают российскую технику, обезвреживая оккупантов», — выразил свою благодарность Президент Украины.

На каких направлениях продолжаются вражеские действия

Зеленский отметил, что Украина укрепляет свои позиции в Харьковской области. Туда прибывают военные силы, артиллерия тоже работает именно так, как нужно.

Оборонные операции продолжаются в Харьковской области в районе пограничных сел Стрелеча, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеновка. Уже вторые сутки там ведутся контрударные действия, наши войска защищают украинскую территорию.

Также особенно напряженной остается ситуация в Донецкой области, в частности на Покровском направлении — это Семеновка, Нетайлово. Там крайне сложно, ежесуточно более 30 боевых столкновений.

Конечно, уделяется внимание и всем другим направлениям наших оборонных действий: Купянское, Лиманское, Северское, Краматорское, Времевское.

Напомним, что украинские защитники сбили еще один вражеский истребитель. Бойцам удалось уничтожить самолет Су-25 в небе над Донецкой областью.

Также мы писали, что российские захватчики активизировали обстрелы Волчанской громады Харьковской области. Враг сбросил на город и населенные пункты рядом более 20 авиационных бомб.

Ранее мы писали, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился с общественностью поразительным видео, на котором показано, как украинские военные уничтожают вражеский танк.

Владимир Зеленский
война
российские войска
Харьков
обстрелы
оккупанты
Донецк
война в Украине

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