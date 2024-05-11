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ЗСУ збили ще один ворожий Су-25 над Донеччиною

11 травня 2024 17:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
ЗСУ збили ще один ворожий Су-25 над Донеччиною
Російський штурмовик Су-25. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські захисники в суботу, 11 травня, збили ще один ворожий винищувач. Бійцям вдалося знищити літак Су-25 в небі над Донецькою областю.

Про це повідомляє пресслужба 110-ї окремої механізованої бригади у Facebook.

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Так, черговий російський Су-25 збили зенітники 110-ї бригади.

"Окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в нашому небі. Будуть падати й далі. "Імперія" має розпастися!" — наголосили захисники.

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Скриншот допису 110 ОМБр

Нагадаємо, 4 травня українські військові збили російський штурмовий літак Су-25 у Донецькій області. Приблизна його вартість становить 11 млн доларів. 

Згодом речник Повітряних сил Ілля Євлаш розповів деталі знищення винищувача РФ. За його словами, на збиття вплинув особистий фактор пілота. 

Крім того, 26 квітня військові Головного управління розвідки знищили російський гелікоптер Ка-32. Це сталося на аеродромі Остафьєво у Москві, який належить Міноборони РФ. 

літак
Донецька область
ППО
винищувач
війна в Україні

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