Зеленский заявил, что украинские военные до сих пор остаются в Бахмуте

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Yves Herman/Pool

Украинские военные до сих пор остаются в Бахмуте. Российским оккупантам не удалось захватить город в Донецкой области.

Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Японию.

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По словам Зеленского, он четко понимает, что происходит в городе Бахмут.

"Мы видим, что страна, которая больше нас в десятки раз, не может нас оккупировать, не может выиграть эту войну. И мы понимаем, что еще немного и мы будем побеждать", — добавил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что военные выполняют очень сложные задачи в Бахмуте.

Напомним, сегодня, 21 мая, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, контролирует ли Киев город Бахмут. Он отрицает захват населенного пункта российскими оккупантами.

Также мы писали, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз заявил о якобы победе в Бахмуте 20 мая. Он также объявил о намерении бойцов выйти из города 25 мая.

Добавим, "вагнеровцы" врут о полном захвате Бахмута. Но ситуация в городе действительно критична, украинские войска ведут тяжелые бои в районе "Самолет".