Жителів Слов'янська попередили про можливу евакуацію

Жителів Слов'янська можуть евакуювати: що відомо
Якщо російські окупанти посилять обстріли і лінія фронту наблизиться до Слов'янська, то місцевим жителям доведеться евакуюватися. Нині у місті ситуація стабільна.
Про це заявив голова Слов’янської військової адміністрації Вадим Лях в ефірі одного з телеканалів, повідомляє РБК-Україна.
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За його словами, наразі росіяни обстрілюють Слов’янськ, Краматорськ, Дружківку з невеликої відстані. Це значно ускладнює можливість відстеження ракет та несе небезпеку саме для цивільного населення.
Він наголосив, що у Слов’янську наразі ситуація стабільна. У місті є світло, газ та вода.
"Однак сьогодні ми бачимо, що лінія фронту повільно, але наближається. Це несе небезпеку для всіх міст, які знаходяться поруч. Чим ближче буде лінія фронту, тим більше буде обстрілів", — сказав Лях.
Нагадаємо, пізно ввечері 1 лютого росія вчинила черговий терористичний акт — окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку у Краматорську Донецької області.
Також ми писали, що загарбники атакували місто Покровськ Донецької області. Під час обстрілу була використана заборонена міжнародними конвенціями зброя — касетні осколково-фугасні снаряди.
Додамо, днями російські окупаційні війська атакували місто Курахове у Донецькій області. Внаслідок обстрілу поранена одна людина.