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Журналисты попытались стать "вагнеровцами": шокирующие детали вербовки

8 мая 2023 19:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Журналисты попытались стать "вагнеровцами": шокирующие детали вербовки
Российские оккупанты из ЧВК "Вагнер". Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты из ЧВК "Вагнер" активно участвуют в полномасштабной войне против Украины. В настоящее время военная компания остро нуждается в новых кадрах из-за масштабных потерь в живой силе. Журналисты попытались устроиться в "Вагнер" и узнали детали вербовки.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Журналисты позвонили по номерам из рекламы ЧВК, публикуемой в российской социальной сети "Вконтакте". Они попытались стать "вагнеровцами".

В рекламе ЧВК говорится, что в ряды "Вагнера" не берут людей с судимостью за распространение наркотиков, бандитизм, терроризм и насилие. Как оказалось, они мало кому отказывают. В ЧВК готовы брать мужчин, которые скрываются от следствия и имеют открытую судимость.

К тому же журналисты выяснили, что, несмотря на частые упреки со стороны руководства РФ о якобы "неонацизме в Украине", в ряды "Вагнера" принимают мужчин с татуировками в виде нацистской символики.

Наемники ЧВК также все больше года находятся в Мали. Там они борются с людьми, восстающими против местных властей.

Журналисты спросили во время звонка, где лучше воевать и отличается ли уровень заработка в Украине по сравнению с Мали. Им ответили, что на войне в Украине огромный риск погибнуть, а заработанные средства потратят родственники.

"Ты сам будешь тратить деньги, которые заработаешь в Мали, а родственники будут тратить украинскую премию", — ответили на вопросы журналистов.

Напомним, Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров шантажом заставили минобороны РФ возобновить поставки боеприпасов ЧВК "Вагнер". Рамзан Кадыров вместе с тем пытается восстановить свое влияние в Кремле.

Также мы писали, что Сергей Череватый заявил, что, несмотря на слова Евгения Пригожина о выходе из Бахмута, пока главной атакующей силой остается ЧВК "Вагнера". Пока войск Кадырова там нет.

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