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Журналісти спробували стати "вагнерівцями": шокуючі деталі вербування

8 травня 2023 19:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Журналісти спробували стати "вагнерівцями": шокуючі деталі вербування
Російські окупанти з ПВК "Вагнер". Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти з ПВК "Вагнер" беруть активну участь в повномасштабній війні проти України. Наразі військова компанія має гостру потребу в нових кадрах через масштабні втрати в живій силі. Журналісти спробували влаштуватися у "Вагнер" та дізналися деталі вербування.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Вербування у ПВК "Вагнер"

Журналісти зателефонували за номерами із реклами ПВК, яку публікують в російській соціальній мережі "Вконтакте". Вони спробували стати "вагнерівцями".

У рекламі ПВК йдеться, що до лав "Вагнера" не беруть людей із судимістю за розповсюдження наркотиків, бандитизм, тероризм та насильство. Як виявилось, вони мало кому відмовляють. У ПВК готові брати чоловіків, які переховуються від слідства та мають відкриту судимість.

До того ж журналісти з'ясували, що попри часті закиди зі сторони керівництва РФ про нібито "неонацизм в Україні", до лав "Вагнеру" приймають чоловіків із татуюваннями у вигляді нацистської символіки.

Найманці ПВК також все понад рік перебувають у Малі. Там вони борються з людьми, які повстають проти місцевої влади. 

Журналісти запитали під час дзвінка, де краще воювати та чи відрізняється рівень заробітку в Україні порівняно з Малі. Їм відповіли, що на війні в Україні є величезний ризик загинути, а зароблені кошти витратять родичі.

"Ти сам будеш тратити гроші, які заробиш у Малі, а родичі будуть витрачати українську премію", — відповіли на запитання журналістів.

Нагадаємо, Євген Пригожин і Рамзан Кадиров шантажем змусили міноборони РФ відновити постачання боєприпасів ПВК "Вагнер". Рамзан Кадиров разом з тим намагається відновити свій вплив у Кремлі.

Також ми писали, що Сергій Череватий заявив, що попри слова Євгена Пригожина про вихід із Бахмута, поки що головною атакувальною силою залишається ПВК "Вагнера". Наразі військ Кадирова там немає.

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