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Выяснились условия, необходимые для работы F-16 в Украине

19 мая 2023 12:02
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, что нужно для работы самолетов F-16 в Украине.
Американский самолет F-16 в полете. Фото: TSgt Mathew Hannen/TORCH MAGAZINE/Flickr
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Даже если страны Запада в ближайшее время предоставят Украине долгожданные боевые самолеты F-16, они не смогут должным образом функционировать без дополнительного оборудования. Речь идет о горючем, арсенале вооружения и так далее.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан І ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев
Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"То, что Британия и Франция готовы взять на себя функцию обучения наших пилотов, я думаю, это, конечно, хорошо и на это уже выделено соответствующее финансирование и оборудование", — сказал Селезнев.

Но, добавил он, мы должны помнить, что F-16 хорошо работает как составляющая целой системы.

По его словам, в эту систему входят и самолеты-разведчики, и радары, которые полностью мониторят ситуацию в зоне действия самолета и информируют его пилота в режиме онлайн, и воздушные топливозаправщики, и, конечно, разнообразное вооружение и боеприпасы.

F-16
Загрузка боеприпасов в F-16. Фото: The National Guard/Flickr

А без этого всего, подчеркнул военный эксперт, F-16 будет просто хорошим самолетом, способным летать.

"Поэтому, я думаю, что все эти факторы должны быть учтены, а оборудование предоставлено. А это процесс не быстрый", — подчеркнул Селезнев.

Что происходит с предоставлением ВСУ F-16

Британская армия летом начнет готовить украинских летчиков. Эта программа подготовки связана с идеей предоставления Воздушным силам ВСУ самолетов F-16.

Напомним, в конце апреля министр обороны Украины Алексей Резников поделился мнениями, почему западные партнеры затягивают предоставление Украине самолетов F-16. Проблема, по словам Резникова, возникает в их поддержке после эксплуатации.

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